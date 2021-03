DELFI VIDEO ROVANIEMIST | Georg Linnamäe: rajad on keerulised. Parimad julgevad ja oskavad sõita siin oluliselt kiiremini

Ukrainlasest kaardilugeja Volodõmõr Korsiaga koostööd tegev Linnamäe osaleb Arctic rallil Volkswagen Polo GTI R5 masinaga. "Olud on väga mõnusad, paremad kui eelmine kord," sõnas Linnamäe, kellele on siinsed teed juba tuttavad. Mäletatavasti lõi Linnamäe kaasa ka jaanuari keskpaigas toimunud Lapimaa rallil. "Lund on kõvasti juurde tulnud. Talvega on mõnes mõttes kergem, sest praegu on oluliselt soojem. Rajad on väga lahedad ja keerulised. Saab huvitav võistlus olema."