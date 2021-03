Uus „dopinguraamat” tekitab paksu verd. Miks on suusatajate kõrval peatükid ka Noolest, Kanterist ja kolmikõdedest Luikedest?

Kuna Paavo Kanguri raamatu pealkiri on „Tippsport ja dopingukindralid”, kaanel on EPO pudel ja lehekülgede päist kaunistab sõna „spordimaffia”, avab lugeja raamatu eelootusega, et tegu on Eesti spordi dopingulugude ülevaatega.

Seetõttu võib olla päris ootamatu, et esimene peatükk räägib hoopis Erki Noolest. Pärast Andrus Veerpalu ja Kristina Šmigun-Vähi lugude jutustamist peatutakse eraldi ka Gerd Kanteri teekonnal olümpiakullani ning kõige pikem peatükk on pühendatud miskipärast maratoonaritest kolmikõdedele Liina, Lily ja Leila Luigele. Ja siis on eraldi osa Seefeldi veredopinguskandaalist.