Latvala muutusest Toyotas: Mäkinen otsustas kõike, meil on neli võrdset meest

Seejuures on muutunud ka töökorraldus võistkonnas. Kui varasemalt otsustas ja kontrollis Mäkinen kõike, siis nüüd on juhtimine jagatud ära nelja inimese vahel. "Spordidirektor Kaj Lindström vastutab kõige eest, mis on seotud võistlustega," selgitas Latvala. "Tema tegeleb paberitöö ja FIA-ga suhtlemisega ning edastab sõitjatele vajalikke sõnumeid. Tom Fowler (Tehniline direktor - toim) vastutab tehnilise arengu eest ning Yuichiro Haruna teeb kõik otsused seoses inimeste palkamisega. Tema ütleb, keda tuleb vallandada. Lisaks paneb ta paika eelarved."