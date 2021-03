Maailma edetabelijuht ei tohi sise EM-il startida, mitmevõistluses lööb kaasa maailmarekordiomanik Mayer

Dopinguskeemide punumisega vahele jäänud Venemaa riigi sportlased on viimastel aastatel pääsenud tiitlivõistlustele üksnes siis, kui on saanud endale ANA staatuse (autoriseeritud neutraalne atleet). Ühelgi Venemaa sportlasel seda aga pole ning Rahvusvaheline kergejõustikuliit (World Athletics) seda ka võistluse eel kellelegi ei andnud.

Küll aga tuleb võistlusel starti kümnevõistluse maailmarekordiomanik Kevin Mayer. Seitsmevõistluses on tema tippmargiks 6479 punkti, millest enamat on suutnud vaid Ashton Eaton (6645p). Eestlastest on seitsmevõistluses stardis Risto Lillemets, kes kogus veebruari alguses Tallinnas 6089 punkti.