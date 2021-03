Avaldati Tiger Woodsi ränga avarii tagamaid: põnevil golfiässa ootasid NFL-i tähed

Woodsi juhitud Genesis GV80 sai avariis nii tõsiselt kahjustada, et kohale saabunud parameedikud ja tuletõrjujad pidid mehe autost välja lõikama. "Mr Woods sai märkimisväärseid ortopeedilisi vigastusi paremale alajäsemele, mida raviti erakorralise operatsiooniga Harbour-UCLA meditsiinikeskuse 1. astme traumaspetsialistide poolt," selgitas vastava meditsiinikeskuse ülem Anish Mahajan. "Nii sääreluu kui ka pöialuude ülemist ja alumist osa mõjutavad lahtised luumurrud stabiliseeriti varda sisestamisega sääreluusse. Jala ja pahkluu täiendavad vigastused stabiliseeriti kruvide ja tihvtide kombinatsioonis. Jalalihase ja pehmete kudede trauma vajas tursest tingitud surve leevendamiseks lihaste katte kirurgilist vabastamist."

Nüüd avalikustati, et Woods oli teel kohtumisele ameerika jalgpalliliiga NFL-i tähtede Drew Breesi ja Justin Herbertiga. Kolmik pidi osalema Golf TV saate filmimisel.

Fox Newsi teatel võis Woods teel kiirustada, kuna ööbimispaigast lahkumine venis. Nimelt ei toonud parkija tema autot piisavalt kiiresti ette ja see olevat golfilegendi ärritanud. Woods sattus korra ka turvakaamerate vaatevälja. Kell 7.05 liikus ta selle kohaselt nõutud sõidukiirusega.

Praeguseks on veel selgusetu, millise kiirusega Woods sõitis, kui ta avarii tegi.

Telemees Oliver Konteh avaldas TMZ veergudel, et Woods lahkus ööbimispaigast närvilisena. Nimelt olevat kaupa laadinud veok alguses Woodsi masinat blokeerinud ja seetõttu ei saanud golfar koheselt liikuma. Lõpuks liikuma saades olevat ta parkimisplatsil ühele teisele autole peaaegu otsa sõitnud.

Ametlikus pressiteates lisatakse, et Woods on ärkvel, reageeriv ning paraneb oma haiglatoas. "Täname imelisi arste ja haigla personali, Los Angelesi maakonna šerifiametit ja tuletõrjeametit. Teie toetus ja abi on olnud silmapaistev," seisis teates.