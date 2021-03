Suusatamise MM-i ähvardab soojakatastroof. Ajakava muudeti ja muudetakse ilmselt veel

Oberstdorfis lubab ilmateade päikeses käes üle 20 kraadi sooja, mis sulatab lund ja lõhub rajad. „Peame sumpama põlvepaksuses lumesupis ja see pole suusatamine,” kirus kahekordne maailmameister norralane Emil Iversen.

Venemaa suusakoondise peatreener sakslane Markus Kramer nõudis, et kõik murdmaavõistlused, mis on seni planeeritud startima pärast keskpäeva, tuleb tuua hommikusele ajale, sest vastasel korral võidutseb ebaõiglus.

Tegelikult on startide varasemaks muutmine oluline ka ohutuse seisukohast. Nimelt on järsemad laskumised varju jääval mäeküljel, sportlased saavad sisse kiiruse kuni 70 km tunnis ja sööstavad siis päikesest üles soojendatud lumele, mis võtab äkiliselt suusad kinni, mistap on oodata karme kukkumisi.