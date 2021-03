VIDEO | Eesti suusahüppajate ja kahevõistlejate Vabariigi aastapäeva tervitus Oberstdorfist

Järgmisel kahel nädalal saame kaasa elada nii kahevõistlejatele, murdmaasuusatajatele kui ka suusahüppajatele. Täna tähistame Eesti Vabariigi 103. aastapäeva ning meie suusahüppajad ja kahevõistlejad on teele pannud tervitusvideo.

Sel aastal on Eesti eest kahevõistluses võistlustules vennad Kristjan ja Andreas Ilves.

Kristjan ootab maailmameistrivõistlustelt eelkõige seda, et ta suudaks teha oma parimal tasemel sooritused. "Kui see on tehtud, siis tulevad ka head tulemused!" ütles Kristjan.