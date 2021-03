Presidendilt teenetemärgi saanud Tanel Leok: pole jõudnud kõigile õnnitlejatele tagasi helistada

Eelmisel aastal karjääri lõpetamisest teatanud Leok pälvis äsja ka Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi valdkonna peapreemia. Eesti auto-motospordi 100. sünnipäeva raames avati eelmisel nädalal Turbas MOMO Mootorispordi Muuseumis Eesti mootorispordi Kuulsuste koda, mille esimeste liikmete seas Leok samuti oli.

Valgetähe teenetemärgiga on tunnustatud 2003. aastal ka Tanel Leoki vanaisa Väinot ja 2006. aastal onu Avot.

530 motokrossi MM-etapil osalenud, neist kolm võitnud ja rekordilised 19 korda Rahvuste krossil Eestit esindanud Leok kuulis ordenist esimest korda eile ühelt Lõuna-Eesti ajalehelt.

"Ajalehest helistati. Enne ma sellest ei teadnud. Ei saanud kohe täpselt aru, mille eest mind õnnitletakse. Mõtlesin, et äkki selle eest, et mind alles kuulsuste seinale nimetati," meenutas Leok, kes on president Kersti Kaljulaidile loomulikult tunnustuse eest ülimalt tänulik.

"Olen pikalt korraldanud heategevuskrossi ("Tanel Leok ja sõbrad"), 20 aastat MM-il sõitnud, 19 aastat Eesti rahvuskoondist esindanud, sõitnud Rahvuste krossi finaalis kõrgetel kohtadel. Oleme tulnud kolm korda neljandaks ja mitmeid kordi kümne hulka. See kõik näitab, et Eesti motokross on päris heal tasemel," arutles Leok, millega ta niisuguse tunnustuse välja võis teenida.

"Ega ma ise ei oskagi seda päris täpselt hinnata. Ei tea, miks ja kuidas selline asi teoks sai," lisas ta.

Leoki telefon oli eile päris punane. "Polegi jõudnud kõigile õnnitlejatele tagasi helistada. Mul oli endal palju tegemisi," tõdes ta.

Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooni peasekretäri Rauno Kaisi sõnul on Leoki nimetamine ordenisaajate hulka väga suur tunnustus kogu spordialale.

"See, et Eesti motospordi tippe tunnustatakse, annab ka noortele indu edasi pürgida. Igal alal peavad olema omad eeskujud. Kui neid pole, siis spordiala hääbub. Meie jaoks on see väga suur tunnustus!" lausus Kais, kes ei salanud, et Leoki teenetemärgi saamise protsessi algatas justnimelt alaliit.

Koos Eesti Autospordi Liiduga tähistab Eesti motokross tänavu 100. juubelit. Selle puhuks on loodud ka veebilehekülg automoto100.ee. Juubeliaasta üheks suursündmuseks on 14. augustil Tallinna lauluväljakul korraldatav auto- ja motospordi perepäev.