Podcast “Kuldne geim” | Kas Eesti korvpallikoondis on vollemeeskonnast taseme poolest möödumas?​

*Rivo Vesikut pole seekord saates, aga just temale on pühendatud tänane sissejuhatus.

*Andres proovis libeda ilmaga koduaia ja -seina maha võtta, aga ei õnnestunud.

*Kas Alar läbis Tartu suusamaratonil täispika distantsi või tegi pool, aga korralikult?

*Esiliigas lubatakse uute korralduste järgi treenimist ja võistlemist jätkata, rahvaliigas mitte. Kas õigustatud otsus?

*Tartlased pärast omavahelise mängu võitu trenni ei tee, Selver teeb topelt.

*Eesti korvpallikoondise põnevad EM-valikmängud tõid lõpuks pääsu finaalturniirile. Kui palju vollemehed mänge jälgisid ja milliseid järeldusi tegid?

*Kes on saate tegijatest korvpallikoondise lemmikud?

*Kas Eesti korvpallikoondis on oma tasemelt 2021. aasta veebruaris võrkpallikoondisest juba tugevam?

*Credit24 Meistriliigas nähti viimaste aegade üht paremat mängu. Mõlema klubi esindajad on stuudios ja võtavad nüüd viiegeimilise lahingu tükkideks.

*Miks sai Renee Bigbanki vastu oluliselt vähem tõsteid kui nurgaründajad Kristo Kollo ja Oliver Orav?

*Kas Albert Hurt on kerkinud hetkel Eesti liiga parimaks mängijaks?

*Ega Tallinna Selveri kapten Andrus Raadik ometi hooaja lõpuni pingipoisiks jää?

*Märts tõotab tulla Eesti võrkpallis teleülekannete abiga tõeline võrkpallikuu!

*Bigbank, Selver ja Saaremaa heitlevad viimase mänguni Eesti meistrivõistluste play-off'i esimese asetuse eest.

*Naiste Balti liigas peaks toimuma sel nädalal kauaoodatud finaalturniir kuue naiskonna osalusel. Kas turniir ikka toimub, kes on favoriidid ja mida tasub jälgida?

*Karo Mets esitleb: Robert Täht on tagasi! Resovia mänge on tänu eestlastele üha suurem lust vaadata.

*4Sport esitleb: kuulajate suurepärased küsimused on taas vastamiseks lauale valmis pandud. Parima küsimuse esitaja selgub sedapuhku nädala pärast, sest kõiki küsimusi ei jõutud lihtsalt ette võtta.