Kohalik šerif Tiger Woodsi avariist: selles kohas juhtub palju õnnetusi

"Hetkest, kui see [Woodsi maastur] ületas teede eraldusriba, kuni selleni, et ta jäi seisma, oli mitusada jalga vahet (100 jalga = 30 meetrit), mis näitab ilmselgelt, et ta sõitis tavapärasest suhteliselt suurema kiirusega. Kuna see koht on allamäge, siis see langeb ja kõverdub. Selles piirkonnas juhtub palju õnnetusi. See pole haruldane," ütles šerif.