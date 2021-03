Filmi on võimalik vaadata, järgides USA saatkonna Facebooki lehel olevaid juhiseid.

Filmi treilerit vaata siit!



Delfi ja Eesti Päevaleht osales Kanada ja USA saatkondade kutsel filmi autori ja Willie O’Ree’ Zoomi-põhisel paneeldiskussioonil, mille osalejate vestlusruumi samuti rassistlike solvangutega solgiti – ehe näide sellest, et O’Ree ja teiste mustanahaliste eestkõnelejate võitlust ei saa veel kaugeltki lõppenuks kuulutada. Sellest ajast peale, kui tema enda vanavanemad USA-st orjuse eest Kanadasse põgenesid, on küll võrdsuse saavutamise nimel palju ära tehtud, kuid selge on ka see, et väga pikk tee on veel Ameerikal ja ka ülejäänud maailmal käia.