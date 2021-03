Hirmus saun: Eesti jalgpallikoondis kaotas Sloveeniale koguni 0:9

Kui avapoolaja võitsid külalised 2:0, siis teisel mängupoolel tegid sloveenlannad veel seitsmel korral skoori. Nii Mateja Zver, Zala Vindišar kui Lara Prašnikar said kirja kaks väravat.

„Mängisime kaitsefaasi esimesel poolajal hästi,” sõnas koondise peatreener Jarmo Matikainen vahetult pärast kohtumise lõpuvile, vahendab Jalgpall.ee. „Meil oli esimese värava eel võimalus puhastada, aga ma ei teinud seda. Me teadsime, kui hästi nad palli tagasi oskavad võita. Teise olukorra puhul ütleks, et olime kaitsnud hästi, aga kaks või kolm minutit see tase langes veidi ning neil õnnestus mängida pall liini taha ja teenida karistuslöök,” lisas ta.