Pau Gasolist sai ametlikult Barcelona korvpallur

40-aastane Gasol mängis viimati Euroopas 20 hooaega tagasi, kui esindas just Barcelonat. Pärast seda on Hispaania korvpallilegend mänginud NBA-s Memphis Grizzliese, Los Angeles Lakersi, Chicago Bullsi, San Antonio Spursi ja Milwaukee Bucksi eest.

Viimati käis Gasol platsil 2019. aasta märtsi alguses, pärast seda on ta taastunud hüppeliigesevigastustest.

"Mul on hea meel teatada, et naasen koju ja liitun peagi Barcelona korvpalliklubiga. Loodan hooaja otsustavatel hetkedel klubile oma oskuste ja kogemustega abiks olla," teatas Gasol. "Olen õnnelik, et naasen klubisse, kust kõik alguse sai. Tänan Barcelonat ja selle tehnilist tiimi, kes selle liitumise võimalikuks tegid."