Jelena Välbe ja Bolšunovi vahel on MMi eel erimeelsused

“Bolšunov tahab osaleda kõigil maailmameistrivõistluste distantsidel. See on asi, millega ma ei nõustu. Pärast kahte esimest starti vaatame ja siis teeme edasise osas otsuse, " sõnas Välbe Venemaa meediale.

Suusajuht lisas, et Bolšunovi on tiitlivõistluse eel seganud kerge külmetushaigus. "Ta pidi külmetuse tõttu varem Itaalia treeninglaagrist lahkuma ja siia tulema," sõnas Välbe, kes siiski usub, et haigus Bolšunovi võistlemisele jälge ei jäta.