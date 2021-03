Rajaolud saavad Käärikul peetaval suusaorienteerumise MM-il olema rasked

„No ega siin midagi lõbusat pole,” ütles täna hommikul Eesti Orienteerumisliidu tegevjuht Maret Vaher, kes võistlejatele kohaliku maastikuga tutvumiseks sisse aetud näidisraja ise läbi sõitis.

Jäisel ning kitsal ja puude vahel kulgeval teravate kurvidega rajal sõita oli kohati nii keeruline, et paljud võistlejad, eriti just nooremad ja vähemkogenumad, võtsid laskumistel suusad alt ära. „Ma ise läksin ka ühest laskumisest suusad käes alla,” viitas Vaher, kes on väga kogenud suusaorienteeruja ning 1994. aastal Itaalias Val di Nonis toimunud maailmameistrivõistlustel Eestile pronksi võitis.

Olusid arvestades polnud mingi ime, et paljud võistlejad, kes liigselt riskisid, kukkusid. Ühel Tšehhi noormehele läks koguni nii kehvasti, et murdis suusa.

Rajateenistuse ülem Tõnis Ermi sõnul on äärmiselt kahju, et saame 17 riigist kohale sõitnud sportlastele veel eelmisel nädalal valitsenud talvise piltpostkaardi asemele näidata tavalist Eestimaa talve.

Kuid ettevalmistatud rajad on sellest hoolimata maailmameistrivõistluste väärilised ning nõuavad väga head suusavalitsemise oskust. Võistlejatel läheb vaja nii head füüsilist vormi kui orienteerumisoskust, teha tuleb parimad teevalikud ning need siis kiiresti ning veatult realiseerida. „Aga jah, rajad on kaetud jääga ja otsesõnu väljaöelduna mitmetes kohtades päris ohtlikud,” kommenteeris Erm ilmataadi tänase tegusemise tulemusel tekkinud olukorda.

Eesti koondislane Kaisa Rooba sõnas näidisrajalt naasnuna, et homne esimene sprindidistants saab kõige keerulisem olema just naistele, kes stardivad esimesena. „Meeste olud saavad ilmselt naistega suhteliselt sarnased olema, aga juunioridel ja noortel, kelle stardid on mõni tund hiljem, peaks juba lihtsam olema. Prognoositavad plusskraadid muudavad jäise raja pehmemaks,” selgitas Rooba.