Ambitsioonikate plaanidega M-Sport ühendas tulevikutähe aitamiseks jõud tuttava partneriga

25-aastane Formaux lööb tänavusel hooajal osadel etappidel kaasa WRC arvestuses ja osadel WRC2 klassis. Nüüd avaldas Red Bull, et on valmis Formaux'd tema teel tippu toetama.

Juba sel nädalal toimuval Arctic rallil saab prantslast näha Red Bulli värvides. Kui Põhja-Soomes toimuval etapil lööb ralliäss kaasa WRC2-s, siis hooaja kolmandal etapil Horvaatias teeb Fourmaux debüüdi juba WRC arvestuses.

"Red Bull näeb Adrienis potentsiaali täpselt nagu meiegi," sõnas pressiteate vahendusel M-Spordi tegevdirektor Malcolm Wilson. "Suurepärane tunne on Red Bulli taas M-Spordi perekonnas tervitada. See on esimene samm tulemaks toime uute regulatsioonidega. Suur osa meie ressurssidest on läinud sellele, et meil oleks 2022. aastal võimalikult hea pakett koos. Red Bulli kaasamine on meie jaoks väga positiivne. Mitte ainult ei usu nad tulevikutähte, vaid neil on usku ka meie inseneride suutlikusse ehitada valmis võiduvõimeline auto."

Prantslasena on Fourmaux'd ikka võrreldud vanameistrite Sebastien Ogier' ja Sebastien Loebiga. "On selge, et nad (Red Bull) on näinud temas Ogier'ga sarnaseid esitusi. Adrien on väga intelligentne sõitja, kellel on palju potentsiaali. Ootame väga tema edasist arengut."

Hooaja avaetapil Monte Carlos sai Formaux WRC2-s teise koha.

M-Sport on varemgi andnud märku, et meeskonnal on ambitsioonikad plaanid seoses 2022. aastaga, kui sarjas võetakse kasutusele hübriidtehnoloogia. Wilson sõnas hijuti Tšiili meediale, et soovib vähemalt ühe tippsõitja tuua meeskonda. "See oleks unistuse täitumine, kui saaksime tuua võistkonda Ogier', Ott Tänaku ja Elfyn Evansi tagasi. Tegemist oleks peaaegu võitmatu koosseisuga," sõnas Wilson kolmiku kohta, mis esindas M-Sporti aastal 2017. "Seda aga mõistagi ei juhtu, sest esiteks tundub, et Ogier lõpetab karjääri."

"Minu eesmärk on tuua Elfyn, Ott või Thierry (Neuville) võistkonda. Samuti jälgime, kuidas läheb Andreas Mikkelsenil (WRC2-s)," avaldas Wilson. "Nagu ütlesin, soovime panna kokku võimalikult tugeva koosseisu."