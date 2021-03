Meistrite liiga: kaheksast finalistist – kuus võitjat!

Ees on veerandfinaal. Meenutame, et veerandfinaali paaride koosseisud on juba teada: need määrati klubide reitingu koefitsientide alusel. Selle tulemusena mängib Barcelona Doboveciga, Inter kohtub Ugraga, millest saab 2016. aasta finaali kordus, Sporting asub võitlusse KPRF-iga ja Kairat Benficaga. Finaalmänge võõrustab 28. aprillist kuni 3. maini Minsk Arena, kuid pole välistatud veerandfinaali liigutamine teise linna.