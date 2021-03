Teenetemärgi saanud Tarmo Hõbe: aasta tagasi ütlesid paljud inimesed kindla veendumusega, et unustage ära - seda rallit ei toimu

"Eks me oleme mõnda aega seda informatsiooni juba teadnud, aga kui alguses presidendi kantseleist kõne tuli, ei saanud me tükk aega aru, et milles asi," rääkis Hõbe Delfile. "Mõtlesime, et kas saame kuidagi aidata. Kui aga kohale jõudis, siis tuli ikka minutiline vaikus, sest see võttis tummaks. Me pole otseselt töötanud selle nimel, et saada teenetemärgi või tunnustust, aga loomulikult on see suur au. On au, et sport ja rallisport on nii kõrgel. Väga meeldiv tunne."

"Alates 2009. aastast oleme Rally Estoniat vedanud ja 2020. aastal sai see (MM-ralli) lõpuks teoks. Mis on aga tähtis, et nii suurt asja poleks me ise suutnud 63 päevaga teha. Kõlab küll klišeena, aga Eesti rahvas, valitsus, kõik rallifännid ja kaaskorraldajad - kõik panustasid ühel või teisel määral sellesse," lisas Hõbe.

Mullu esmakordselt autoralli MM-sarja kalendrisse kuulunud Rally Estonia on WRC-s kalendris nii tänavusel kui ka 2022. aastal. "Vähemalt kolmel aastal see toimub, aga loomulikult teeme kõik selleks, et tuleks ka viies, kümnes ja viiekümnes MM-ralli," lisas Hõbe.

Mäletatavasti oli möödunud kevadel seis selline, et Rally Estonia otsustati sootuks ära jätta. Ralliässade nägemise lootusele tõmbas jõuliselt pidurit veebruaris avalikkuse ette jõudnud tüli ralli korraldajate ja autospordiliidu vahel. Samal ajal kui Eestis sõditi autospordi juhtimise rindel, oli maailma vallutanud koroonaviiruse tõttu hakanud MM-sarja kalendrisse kuulunud rallid järjest ära jääma. Rahvusvahelisel alaliidul FIA-l ei jäänud muud üle kui otsida alternatiivseid võimalusi. Nii tehtigi Rally Estoniale ettepanek saada MM-ralliks. Rally Estonia ärajäämise otsus unustati kiiresti ja eestlased haarasid ootamatult tekkinud võimalusest kinni.