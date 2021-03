Teenetemärgi saanud Andrei Nazarov: selline tunnustus tuli väga ootamatult

"Endine kümnevõistleja, kelle juhendamisel on silmapaistvate tulemusteni jõudnud suur hulk kergejõustiklasi," tunnustati Nazarovit.

Delfil õnnestus teenetemärgi saanud Nazarov tabada telefonitsi otse trennist. "Pikk treening käib hetkel, aga suur aitäh! See on väga suur üllatus. Ütleme nii, et tuli ootamatult," sõnas kogenud treener.