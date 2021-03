INTERVJUU | Sten Sokk: meil on ülikihvtid võitjamentaliteediga noored kutid. Järgmised 5 kuni 15 aastat tulevad Eesti korvpallis väga huvitavad

32-aastane Sokk mängis Permis võtmerolli jalavigastuse kiuste. Pole välistatud, et ta peab pidama pika võistluspausi.

Kalev/Cramo palluri esitused Itaalia ja Põhja-Makedoonia vastu jätsid koondise noorematele mängijatele nii sügava mulje, et Sokule saadeti pärast Tallinna lennujaama jõudmist selge sõnum: 2022. aasta EM-il on teda väga vaja.

Koondislased lasid Sokul koos peatreeneri Jukka Toijalaga väravatest viimasena tulla ja tervitasid teda ovatsioonidega. Pärast Permis peetud otsustavat mängu Põhja-Makedooniaga ütles Sokk Delfile, et EM-ini on nii kaua aega, et ta ei saa lubadusi anda, aga andis mõista, et toetavas rollis poleks tal nooremate aitamise vastu midagi.

Sten Sokk, hoolimata valutavast jalast oled ilmselt rahul.

Rahul on õige sõna.

Mõõdukalt rahul, väga rahul?

Ma olen ülimalt... ma olen rahul sellepärast, et saime edasi. Kurb on sellepärast, et selle (Põhja-Makedoonia) mängu tappa saime. Mäng oli ju meie käes. Aga okei, hea kaotus, esimest korda elus.

Aga mul on ülimalt hea meel selle võistkonna üle ja nende noorte üle, kes on meil peale tulemas.