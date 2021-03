Taani kaitses sulgpallis Euroopa meistritiitlit

Taanile oli see neljas järjestikkune tiitlivõit ning kokku on neil võistkondlikelt Euroopa meistrivõistlustelt 18 kulda. Prantsusmaa koondisele oli hõbe võistkondlikul EM-l esmakordne poodiumile jõudmine. Pronksmedali said poolfinaalis Taanile 2:3 kaotanud Saksamaa ja Prantsusmaale 2:3 alla jäänud Venemaa.