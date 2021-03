DELFI PERMIS | Treier: kõik mehed tegid poole aastaga suure sammu edasi

"Eks siit on meil palju õppida. Mitte halb, aga hämar tunne jääb mängust külge," tunnistas Treier, et võiduta jäämine pole meeldiv. "Aga kokkuvõttes oleme kõik rõõmsad, sest pääsesime edasi."

"Esimene poolaeg saime hästi hakkama. Teine poolaeg algas nagu Itaalia mäng. Ei teagi, kas see on kogemuste puudumisest või sellest, et väsime ära," arutles ta.

Treier usub, et Eesti koondis on pooleteise aasta pärast hoopis tugevam kui täna. "Ma arvan, et kõik mehed tegid viimase poole aastaga suure sammu edasi. Nüüd on meil poolteist aastat aega, et kõvasti trenni teha," rääkis Treier. "Mina sain sellelt turniirilt igatahes väga palju juurde. Sain kogemust juurde, õppsin tiimikaaslasi veelgi paremini tundma. Siit on palju kaasa võtta ka Itaaliasse. "