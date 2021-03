Toijala: tänan Eesti klubide noortetreenereid, nemad on teinud ära kõige suurema töö

"Ütlen alustuseks, et Põhja-Makedoonia on suurepärane tiim, nad ei anna kunagi alla. Olid Itaalia vastu 16 punktiga taga ja tulid tagasi ja võitsid ning meiega oli sama. Müts maha nende ees," ütles Toijala pressikonverentsi alustuseks.

"Olen väga-väga õnnelik meie mängijate üle. Olen töötanud koos nendega veidi üle aasta. Meil on hea grupp mängijaid, kes tahavad koos töötada. Usun, et suudame paaril järgmisel aastal veel areneda ja teha veel suuremaid asju, kui lihtsalt kvalifitseeruda," rääkis Toijala. "Tänan ka Eesti klubide noortetreenereid, nemad on teinud ära kõige suurema töö. Täna on nende päev"

Peatreener lisas, et oli tänase mängu ajal, kus Eesti domineeris algusest peale, üsna enesekindel, et Põhja-Makedoonial ei õnnestu neid lõpuga enam üllatada. "Olin kindel, et me hoiame edu lõpuni. Lõpp oli küll hullumeelne, kus tuli lisaaega vältida, kuid hoidsime edasipääsust lõpuni kinni."