Gert Kivistik võttis Martinique`i saarel hooaja teise võidu

“Läksin sama mentaliteediga starti nagu eelmisel laupäeval, hoidsin sõidu esimeses pooles tagasi, seda näitasid ka vaheajad, aga erinesin teistest lõputõusu kiirusega. Lõputõusu esimene pool oli kohati üle 20% ning teises pooles läks tõusunurk laugemaks. Tunnen, et võrreldes möödunud hooajaga olen tubli sammu edasi astunud, võttes arvesse seda, et ajad on tuttavatel tõusudel märkimisväärselt paranenud," sõnas Kivistik eduka võistluse järel.