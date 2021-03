Tänak: kuna Arctic ralli katsed on kiired, ei tohi alguses palju aega ära anda

Suurim väljakutse on Tänaku hinnangul enamikele sõitjatele uued olud, mis teevad täpse legendi kirjutamise ja kiirelt enesekindluse leidmise eriti oluliseks. „Katsed on kiired ja ralli ikkagi pigem lühike, seega alguses liiga palju aega ära andes on seda hiljem kindlasti keeruline tagasi saada,“ ütles Tänak intervjuus Betsafe’ile.

Tänak on meeskonnaga Arctic Rally eel testinud Rovaniemi ümbruses ja ühepäevasel rallil Otepääl. „Lapimaa teed on oma olemuselt väga spetsiifilised, sealseid teid kasutatakse igapäevaselt vähe ja on pigem metsiku loomusega, aga talveralli on igal juhul eriline meie kalendris ja Otepää võistlus oli kasulik,“ sõnas ta.

Kuigi Arctic Rally toimub ajalooliselt madala temperatuuriga tingimustes, siis Tänaku sõnul autosse tavapärasest erilisemaid esemeid kaasa ei võeta. „Tänapäeva ralli on piisavalt lühike ja esmatähtis on ikka kiirus. Iga lisaasi autos on lisakaal ja “igaks juhuks” pigem asju autosse kaasa ei võta. Omaltpoolt on meil kaasas ehk soojem jope ja kaasas peab kandma ka labidat,“ ütles Tänak.

Nüüdseks on sõidetud juba päris mitu rallit ilma rajaäärsete pealtvaatajateta. Rallisõitja sõnul on fännid olnud alati osa rallist, kuid sõidu ajal neile väga ei keskenduta. „Fännidel on olnud rallidel ka oma roll, näiteks kui asjad ei lähe hästi ja on vaja auto tagasi ratastele panna või lumest välja lükata. Loomulikult ei ole ralli täiuslik, kui fännid saavad olla vaid ekraanide taga.“

WRC sarja tulevikust rääkides ütles Tänak intervjuus, et sarjale on juba uus kurss kätte antud ja see saab olema praegusest erinev. „Ootan huviga neid uusi autosid,“ sõnas ta.