KUULA | "Matšpall": kas Osaka on naiste tennise uus boss ja kui vigasena Djokovic ikkagi Australian Openi võitis?

"Pikalt on oodatud, et teise ešeloni mehed võtaksid suure kolmiku üle kontrolli, kuid ka nemad peavad juba selja taha vaatama, sest võibolla neile ei antagi võimalust," arutles Kuum Djokovici, Rafael Nadali ja Roger Federeri selja taga toimuvat.

"Põhiline teema - ja seda oli ka Medvedevi ja Djokovici mängus näha - on teisel ja kolmandal ešelonil mentaalne pool. Sa lähed platsile, kus on vastas vana kala, kes on kõik need olukorrad läbi elanud ja tajub, kuidas mingis situatsioonis mängida. Nad kaotavad teinekord pea. See on üks olulisemaid momente - kui nad suudaksid olulisel hetkel selle hea servi võtta või olla natuke kannatlikumad, oma mängu taktikaliselt rohkem varieerida... Kui nad seda suutma hakkavad, siis läheb väga põnevaks."