Cacau: hakkame ausalt mängima!

Kuveidi Jalgpalliföderatsiooni Aasia võistlustel osalemine katkestati perioodiks 2015–2017 valitsuse sekkumise tõttu selle tegevusse. Pärast seda, kui FIFA sanktsioonid maha võeti, värbas föderatsioon Cacau koondise peatreeneriks eesmärgiga kvalifitseeruda Leedu maailmameistrivõistlustele.

„Oleme valikmängudeks valmistumise nimel kolm aastat tööd teinud. See on ebaõiglane ja me ootame, et AFK mõtleb ümber ning võtab vastu kõikide jaoks rahuldava otsuse. Kui tahate muuta turniiri korraldamise kuupäevi – pole probleemi. Meil on olemas juuli ja august, kui tuleb läbi viia maailmameistrivõistluste loosimine. FIFA ja AFK võivad turniiri edasilükkamist kooskõlastada juuni või juuli peale. Kuveidis on valikmängudeks juba kõik valmis, meil on olemas täielik ettevalmistuse graafik ja seda ei saa nüüd muuta üksnes seetõttu, et seda soovib AFK. Kuveidis on vajalike meditsiinitestide organiseerimiseks ja tegemiseks kõik läbi mõeldud,“ võttis Cacau kokku.