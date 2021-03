Autsaider Tallinna Kalev teeb läbi suured muutused

Samal ajal on neli mängijat Tallinna Kalevist lahkumas.i Aasiasse siirudub mängima Brandis Raley-Ross. Klubi pole rahul ka mängujuht Edi Sinadinovici tasemega. Võistkonnast on lahkunud ka tsenter Jeremy McLaughlin, kes siirdus esiliigasse Kadrina Karude ridadesse. Hiljuti lisanudunud teine keskmängija Samuel Timmins, peab naasma tagasi kodumaale Uus-Meremaale, sest erinevate piirangute tõttu peab ta vastasel juhul ootama alles sügiseni, et koju pääseda.