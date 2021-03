Kolm võitu ja 20 väravat – Dener Jaanimaa võimas nädal

Jaanimaa ja CSKA kohtusid Rootsi klubi Alingsås HK-ga kahel päeval Moskvas ning avapäeval pühiti vastane teelt juba avapoolajal, mis võideti 16:5. Eesti koondise paremsisemine viskas 31:23 võidumängus viis väravat. Päev hiljem oli Jaanimaa platsi parim mees seitsme tabamusega, aga CSKA pidi kõvasti töötama, et 29:28 (14:14) võit saada.

"Oli tõesti edukas nädal ja saime võidud väga tähtsates mängudes, sest praegu võitleme nii Venemaa liigas kui ka eurosarjas võimalikult hea lähtepositsiooni nimel play-offideks. Endalgi tuli hästi välja ning heameelt teeb, et mitte ainult resultatiivselt, vaid ka hea protsendiga sai visatud," kommenteeris Jaanimaa, kel kulus 20 värava viskamiseks 29 viset.

"Venemaa koondise peatreeneri Velimir Petkovici tulek meie juhendajaks on meid kaitses oluliselt paremini mängima pannud. Tean teda juba ThSV Eisenachi aegadest – ta on väga range treener ning sunnib meid võitlema iga palli ja iga meetri pärast. Isegi minust on saamas päris hea kaitsemängija," muigas neljakordne Eesti parim käsipallur.