Jalgpallikooni Ronaldinho perekonda tabas suur isiklik tragöödia

Ronaldinho ema nakatus viirusesse mullu detsembris. 21. detsembril avaldas Ronaldinho, et tema on haiglas. "Kallid sõbrad, mu emal on Covid. Me võitleme, et ta sellest taastuks," kirjutas Ronaldinho. "Ta viibib intensiivravi osakonnas. Suur tänu kõigile palvete, positiivse energia ja toetuse eest. Ole tugev, ema." Möödunud pühapäeval brasiillanna eluküünal paraku kustus.