Kas küborg Djokovićil on käes suure slämmi aeg?

Tore, et meeste tennise noor põlvkond areneb. Dominic Thiem, Daniil Medvedjev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev... Ainult et „pensionäride” kolmikule – Djoković, Rafael Nadal ja Roger Federer – nad vastu ei saa. Võidavad ehk kohtumise või suvalise turniiri, aga kui mängus on suur karikas, siis triumfeerib taas keegi mainitud triost.