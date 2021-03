Veebruari saalijalgpall: mängivad kõik!

Pärast pea kolmekuulist pausi, mis on seotud keerulise koroonaolukorraga, mängiti Lätis esimesed rahvuslike meistrivõistluste mängud. Turniiritabelit trooniv hooaja peamine favoriit Petrow nagu poleks kurikuulsat pausi märganudki ja jätkas vastaste deklasseerimist, naastes meistrivõistlustele enesekindla võiduga võõrsil RABA üle tulemusega 5 : 0. Keeruline on ette kujutada, et keegi võiks sellel hooajal segada Petrowil meistritiitlit kaitsmast, vähemalt praeguseks hetkeks pole märgata, et Jelgava meeskonnal konkurente oleks. Teine Baltic Futsal League’i klubi – Rezekne – taastas hooaja edutult, alistudes võõrsil suurelt Jekabpilsile 1 : 7. Just Jekabpils püüab suruda Petrowile peale võitlust, hiilides turniiritabelis meistrile ligi suure hulga mängitud mängude arvelt, kuid kas see meeskond saab suurele konkurentsile vastu seista – see on küsimus.