Eesti iluvõimlemise rühmkava koondis võitis Moskva GP-l pronksmedali

„Pärast novembris 2020 toimunud EM-i ei olnud võistkonnal starte ning näidatud tulemus on tõestanud, et oleme oma treeningkoormust õiges suunas korrigeerinud. Võrreldes EM-il esitatud raskusastmega oleme kahe kuuga suurendanud vahenditehnikat ja erinevate trikkide raskust kolme punkti võrra ja seda mõlemas kavas. Võimlejad suutsid ennast kokku võtta ja on tore tunnistada, et oleme konkurentsivõimelised võistkondadega, kellel on pikad võimlemise traditsioonid ja olümpiamängude medalid,“ sõnas Eesti rühmkava koondise peatreener Natalja Bestšastnaja, kes lõppenud võistlusel täitis kohtuniku funktsiooni. Rühmkava koondis võistles koosseisus Laurabell Kabrits, Evelin Naptal, Arina Okamanchuk, Carmely Reiska ja Alina Vesselova.