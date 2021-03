VIDEO | Jõhker pauk! UFC-s sai näha rekordilist nokauti

Matš lõppes üllatusega ning teise raundi nokaudiga võitis raskekaalus väljakutsujate pingereas neljandal kohal olev Lewis. Kaotaja Blaydes asub samal ajal meistrivöö omaniku Stipe Miocici ja esimese väljakutsuja Francis Ngannou selja taga.

Lewis võitu peetakse UFC peamatšide suurimaks üllatuseks pärast 2016. aastat, kui Michael Bisping alistas keskkaalu tiitlimatšis Luke Rockholdi.

36-aastane Lewis on nüüd profina teeninud 25 võitu ja seitse kaotust. 20 võitu on tulnud nokaudiga. Seejuures UFC-s on ta vastase suutnud nokauteerida 12 korda. See tähendab sarja absoluutse rekordi kordamist. 12 vastast suutis omal ajal nokauteerida ka legendaarne brasiillane Vitor Belfort, kes võitleb nüüd sarjas ONE. 2004. aastal oli Belforti valduses poolraskekaalu meistrivöö.

Derrick Lewis (+300) with a murder



pic.twitter.com/h4aJxgyFBA — Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) February 21, 2021