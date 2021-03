Djokovic võitis juba üheksandat korda Australian Openi

33-aastane Djokovic jätkas Melbourne`is oma uskumatut seeriat, sest ta on nüüdseks võitnud kõik üheksa finaalmängu.

Serbia tennisetähe arvel on nüüd 18 suure slämmi tiitlit. Lisaks üheksale Melbourne`i triumfile on ta võitnud viiel korral Wimbledoni, kolmel korral US Openi ja korra French Openi.