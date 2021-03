Väikesed mägikotkad jagasid medaleid ja Eesti meistritiitleid Võrus Andsumäe suusahüppemäel

Tihe rebimine käib koondarvestuse järgi peaaegu igas vanuseklassis, kuid Võru võistlustel napsas M-14 vanuseklassis liidrikoha koondarvestuses Elva Suusaklubi sportlaselt Karel Pastaruselt Nõmme Suusaklubi noormees Fred Gustavson. Pastarus ja Gustavson on võistelnud noorte karikasarjas juba aastaid ja neid kahte on alati olnud huvitav jälgida - kui kaugele lennatakse suusahüppemäel ja milline käik murdmaarajal sisse pannakse. Kindlasti saavad viimased võistlused olema väga põnevad just nende kahe vahel!