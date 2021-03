Klopp Liverpooli neljanda järjestikuse kaotuse järel: see teeb haiget, kõvasti haiget

"Kui palju see haiget tegi? Tegi kõvasti," sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp mängujärgselt. "Kuid me lubasime endale lüüa täiesti ebavajaliku esimese värava. Ärgem seda unustagem ja see mõjutas ilmselgelt ülejäänud mängu."

"Otsustavatel hetkedel me teeme kas vea või juhtub midagi kummalist. Nii see on: kui me eksime, siis lööb vastane peaaegu 100%-ga värava ja kui me sunnime neid vea tegema, ei tähenda see, et me kohe värava lööme," lisas Klopp pettunult. "Tegelikult me lõime palju olukordi, kuid ei suutnud neid realiseerida."