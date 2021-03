Täht näitas tulevärki ja koos Tammemaaga seljatati Meistrite liiga veerandfinalist

Terviseprobleemide tõttu vahepeal pikalt platsilt eemal olnud nurgaründaja Robert Täht oli seekord platsil ja sõiduvees. Ta tõi kokku 16 punkti, efektiivsus oli väga kõrge (+13), rünnak tulemuslik (22 tõstest lõi punktiks 15 (68%), ühtegi oma viga ei teinud, vaid korra lõi blokki) ja ühe punkti sai juurde ka blokist. Ka servi vastuvõtt oli tal korralikult käes (50%). See on väga oluline märk, kuna nurgaründajate vigastuste tõttu tõi Resovia vahepeal klubisse juba viienda selle ampluaa mehe ja tekkis reaalne oht, et Eesti koondise liidri mänguaeg sulab kokku. Täht sai võimaluse ja kasutas selle eeskujulikult ära.