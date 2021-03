BLOGI JA TIPPHETKED | Venemaa kaugvisked kukutasid Eesti, eestlaste saatus selgub esmaspäeval mängus Põhja-Makedooniaga

Venemaa on endale taganud juba pääsme 2022. aasta EM-finaalturniirile. Eesti saatus selgub esmaspäeval, kui minnakse vastamisi Põhja-Makedooniaga. Kui Eestil on tabelis kaks võitu ja kolm kaotust, siis Põhja-Makedoonial on koos üks võit ja neli kaotust. Esimese omavahelise mängu võitis Eesti 81:72 ehk eestlastele piisab EM-pileti kindlustamiseks ka kaheksapunktilisest kaotusest.