Saaremaa alistas Pärnu ja teenis vaheringis esimesed punktid

Vaheringis on 6 punktiga esikohal Selver Tallinn, sama palju punkte on Bigbank Tartul. Saaremaal on kolmandana 3 punkti ja Pärnul on neljandana samuti 3 punkti. TalTech pole punktiarvet avanud. Pärast 28. veebruaril lõppevat Credit24 Meistriliiga põhiturniiri muutub aga ka vaheringi seis, sest Eesti võistkonnad saavad pärast põhiturniiri lõppu vahegruppi kaasa stardipunktid 5 p.-1 p. (põhiturniiri 1. asetus 5 punkti, 2. asetus 4 punkti, jne.).