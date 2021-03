Eesti meistriks kroonitud Käärti kelmikas tervitus: ema, jõuan sulle järele, hoia alt!

Ta parandas senist isiklikku rekordit sajandiku võrra ja edestas teiseks tulnud Kristin Sauat 17 ja pronksi teeninud Anna Maria Millendit 24 sajandikuga. EM-normist jäi puudu neli sajandikku. Ometi on võimalus, et Käärt saab Toruni sise-EM-il debüüdi tehtud. Kui ta on nõus sõitu ise finantseerima, siis annab Eesti kergejõustikuliit ta jõuprooviks üles ja kui võistluse korralduskomitee annab rohelise tule, pääseb neiu ikkagi starti.

Võistluse järel saatis Käärt otseülekande jaoks spordihallis tehtud intervjuus kelmika tervituse oma emale Katrin Käärtile.