Eesti käsipalli ajalugu teinud Põlva Serviti edenes eurosarjas veerandfinaali

"Oleme ikka kõik väga õnnelikud! Ja mina olen väga uhke nende meeste üle! Nad on need kaks nädalat väga tõsiselt tööd teinud selle edu nimel. Tulemus on käes – natuke uskumatu, aga oleme eurosarjas kaheksa parema hulgas ning saame kaks väga kõva mängu veel," rõõmustas Musting.