DELFI PERMIS | Itaalia koondis jättis kaks kogenud pallurit Eesti jaoks üliolulise matši koosseisust välja

27-aastane Della Valle on Permis saanud seni oodatust vähem mänguaega: Põhja-Makedoonia vastu viskas ta neljapäeval 13 minutiga kaheksa punkti ja eile Eesti vastu seitsme minutiga neli punkti.

Et Itaalial on B-grupi esikoht juba kindlustatud ja korraldajariigina olid nad nagunii juba EM-finaalturniiril, pole neil homme peale au midagi mängus.

Peatreener Romeo Sacchetti ütles, et Põhja-Makedoonia vastu tahetakse mängida siiski Itaalia-vääriliselt.

"Tahame EM-valiksarja lõpetada parimal võimalikul moel, sest vastasel juhul oleks see päris kurb viis meie seiklus lõpetada. Mängida kolm kohtumist nelja päeva jooksul on väsitav, aga oleme Itaalia. Küsin mängijatelt, et suudaksime lõpetuseks Põhja-Makedooniat võita," rääkis Sacchetti Itaalia alaliidu kodulehel.