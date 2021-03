DELFI VIDEO | Viimasel hetkel võistlema tulnud Jander Heil: otsus sündis esmaspäeval

Seejuures on Heil viimased kaks kuud olnud hädas seljavigastusega ega ole tõugata saanud, ka Eesti meistrivõistlustel osalemise otsus langes viimasel hetkel. "Otsus tuli esmaspäeval, kui treeningul tundsin, et võiks siiski proovida. Selg sel hetkel ei andnud niimoodi tunda ja mõtlesin, et tasuks proovida," sõnas Heil Delfile antud intervjuus.

Vaata videost, kui kaua on seljamure Heili kimbutanud, kuidas on see tema treeninguid mõjutanud ning mis on tema edasised plaanid!