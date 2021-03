Kas Tartu Maratoni võit tuleb üle 16 aasta Eestisse?

Viimati võitis Eesti mees Tartu Maratoni 2005. aastal, kui Elvas finišeeris esimesena Raul Olle. Küll aga on lootust, et tänavusel Tartu Maratonil see pikk periood lõppeb. Eestlastest on kindlasti parimad väljavaated kõrgele kohale Mart Kevin Põllustel, kes on sel hooajal võitnud Estoloppeti sarja kuuluva Alutaguse maratoni ning parandanud resultaate rahvusvahelises maratonisarjas Visma Ski Classics. 2019. aasta Tartu Maratonil kaotas ta parima eestlasena Niko Koskelale vaid kuus sekundit. Tugevamate heitluses tahab kindlasti oma sõna sekka öelda ka Henri Roos.