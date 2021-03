194 cm pikkuse Kullamäe sõnul viitab kõik sellele, et sügisest näeb teda juba tugeva Burgose ridades. Tänavu mängib ta aste madalamal, kus on keskmiselt 16,5 punktiga nii Palma võistkonna kui ka Hispaania esiliiga skooriliider. Palmas on Kullamäe laenulepinguga.

„Arvan, et kõik liigub sinnapoole, et mängiksin järgmisel aastal Burgoses. Ma ei näe praegu ühtegi põhjust, miks see ei peaks niimoodi minema,” rääkis Kullamäe Delfile antud intervjuus.

Palma on mitmes mõttes eriline võistkond.