DELFI PERMIS | Pettunud Põhja-Makedoonia peatreener: pärast Eesti võitu oli raske mängida

Esmalt peavad makedoonlased võitma pühapäeval Itaaliat ja lootma, et Eesti kaotab samal päeval Venemaale. Kui nii läheb, on nende seis endiselt keeruline. Esmaspäeval vajab Põhja-Makedoonia Eesti vastu vähemalt kümnepunktilist võitu, sest aasta tagasi jäi Eesti Skopjes 81:72 peale.

Põhja-Makedoonia peatreener Aleksandar Todorov on viimastel nädalatel mitmel korral öelnud, et nad keskenduvad Permis peamiselt mängule Eestiga. Nüüd löödi nende plaanid sassi.

"Oli raske mäng, eriti pärast seda, mis juhtus päeva esimeses mängus. Tulime kõik siia mõtteviisiga, et otsustav mäng on esmaspäeval. Ja järsku pidime riietusruumis Eesti-Itaalia kohtumist vaatama. Nägime, mis juhtus. Pärast seda oli vaimselt keeruline mängida. Saime aru, et ühest võidust ei piisa," rääkis Todorov pärast Venemaa kohtumist pressikonverentsil.