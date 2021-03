Port: on ääretult väike tõenäosus, et Nabi B-proov ei sisalda dopingut

"Mida me teame, on see, et antud on dopinguproov, kus on halb leid. Sellel halval leiul võib olla väga ilus põhjus, mis vabastab inimese süüst ja seega on see nüüd käesolev protsess, mida peame läbida, et tuvastada, kas seal on halb leid olemas," selgitas Port Kuku raadio saates "Nädala Tegija", vahendab ERR Sport.