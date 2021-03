Jukka Toijala pärast Itaalia võitmist: see oli hullumeelne mäng, poisid väärisid võitu!

"Tegemist oli hullumeelse mänguga. Meil on väga noor võistkond ja vahest pole meil piisavalt kogemusi, kuidas mingitel hetkedel vastaste survega toime tulla. Muidugi olen väga rõõmus, et suutsime lõpuks võita," lausus Toijala pressikonverentsil.

"See näitab iseloomu, kui sa annad 22-punktilise edu käest, kuid lähed siis lisaajale ja suudad ikkagi võita. Mul on väga hea meel mängijate üle - nad andsid vägeva lahingu ja väärisid võitu," lisas Toijala.