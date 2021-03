DELFI VIDEO | Maik-Kalev Kotsar: võidu tõi hea meeskonnamäng

Lõpuveerandi suure ärakukkumise kohta, kus mängiti maha 16-punktine edu, ütles Kotsar: "Meil on noor koosseis, pole piisavalt kogemusi, kuidas edu hoida. Tegime eksimusi, tulid halvad pallikaotused, kaotasime pea natukeseks, kuid õnneks tulime meeskonnana tagasi."